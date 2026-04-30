Miami'deki Trump Ulusal Doral Golf Sahasına yaklaşık yedi metre yüksekliğinde, 3 ton ağırlığında Donald Trump’ın altın kaplama heykeli dikildi.

Heykeltıraş Alan Cottrill tarafından hazırlanan bu devasa eser başkanın 2024 yılındaki suikast girişiminden hemen sonraki o ikonik duruşunu tasvir ediyor.

Trump'ın altın kaplama heykeli sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Trump yanlısı kullanıcılar Başkan'ın heykeli tamamen hak ettiğini öne sürerken eleştirmen Başkan'ı "her yere kendi heykellerini diken" Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a benzetti.

Bu hafta sonu düzenlenecek olan PGA Tour şampiyonası sırasında mülkünü ziyaret edecek olan Trump’ın kendi anıtıyla ilk kez karşılaşması bekleniyor.

TRUMP AİLESİ MESAFE KOYDU

Heykelin finansmanı $PATRIOT adlı bir kripto para topluluğu tarafından karşılanırken Trump ailesi heykelle hiçbir bağlantıları olmadığını söyledi.

Eric Trump bu konudaki tutumlarını "Trump Organizasyonu'nun Patriot Token veya bu türden kripto paralarla hiçbir alakası yoktur. Bu büyük ilgiyi ve heyecanı memnuniyetle karşılıyoruz fakat şunu net bir şekildeifade etmek isteriz ki bizim bu kripto projesiyle bir ortaklığımız bulunmuyor" dedi.

Nitekim bu heykel Başkan'ın ilk "öz övgü" projesi değil. ABD Dışişleri Bakanlığı ülkenin 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan yeni pasaportlarda Donald Trump’ın görüntüsüne yer verileceğini duyurdu.

Yeni tasarımların iç kapağında başkanın yüzü ile altın yaldızlı imzası dikkat çekecek.