ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, Washington-Tahran hattında ipleri kopardı. Trump, yapay zeka ile üretilmiş çarpıcı bir görsel paylaşarak, İran ile askeri bir çatışmanın kapıda olduğuna dair çok güçlü bir mesaj verdi.

Söz konusu yapay zeka görselinde; üzerinde ikonik "MAGA" (Make America Great Again) şapkası bulunan Trump, bir ABD savaş gemisinde resmediliyor. Arka planda ise bir başka ABD savaş gemisi ve onları takip eden İran bayraklı küçük tekneler dikkat çekiyor. Görselin üzerinde yer alan "Fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi, uluslararası kamuoyunda "yakın zamanda başlayacak bir askeri operasyonun sinyali" olarak yorumlandı.

HER ŞEYİ 2 GÜNDE YOK EDERİZ

Bu hamle, Trump'ın hemen bir gün önce Fox News kanalına verdiği çarpıcı röportajın ardından geldi. Röportajda İran'ın direncini hafife almadığını belirten ABD Başkanı, buna rağmen askeri güçlerinin kapasitesine vurgu yaparak gözdağı vermişti.

İran'ın tüm altyapısını hedef almaktan henüz kaçındıklarını ima eden Trump, "İstesek her şeyi iki günde yok edebiliriz" diyerek Tahran yönetimine açık bir tehdit savurdu.