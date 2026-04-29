ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimiz şubat ayında Trump’ın en çok önem verdiği gümrük vergisi düzenlemelerini iptal etmesi üzerine, Beyaz Saray yönetimi bu vergilerin yerini alacak geçici ithalat vergilerini hızla devreye sokmuştu. Ancak bu geçici vergilerin süresinin dolmasına üç aydan kısa bir süre kaldı.

Trump yönetimi, ABD hazinesine gelir akışını kesintisiz sürdürmek ve Amerikan ekonomisi etrafındaki "korumacı duvarı" güçlendirmek için daha kalıcı vergi düzenlemeleri üzerinde yoğun bir mesai harcıyor.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Associated Press'te (AP) yer alan haber göre bu hafta itibarıyla ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yeni bir gümrük vergisi dalgasının önünü açması beklenen iki ayrı soruşturma kapsamında dinleme toplantılarına başlayacak. Söz konusu vergiler, ABD'li ithalatçılar tarafından ödenecek olsa da genellikle yüksek yaşam maliyetinden şikayetçi olan tüketicilere fiyat artışı olarak yansıtılıyor.

Trump’ın bu son hamlesinin de yargıya taşınması bekleniyor. Ancak uzmanlar, yeni düzenlemelerin Yüksek Mahkeme tarafından reddedilen bir önceki pakete göre hukuki açıdan daha dayanıklı inşa edildiğini belirtiyor.

HEDEFTE ZORLA ÇALIŞTIRMA VE 60 ÜLKE VAR

Salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek ilk oturumlarda, aralarında Nijerya’dan Norveç’e kadar uzanan ve ABD ithalatının yüzde 99’unu oluşturan 60 ülke ekonomisinin, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ticaretini engellemede yeterli adımları atıp atmadığı masaya yatırılacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Amerikalı işçiler ve firmalar, çok uzun zamandır zorla çalıştırma illetinden kaynaklanan yapay bir maliyet avantajı elde eden yabancı üreticilerle rekabet etmek zorunda bırakıldı.”

Soruşturma sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen ülkelerin, yeni gümrük vergileriyle cezalandırılması öngörülüyor.