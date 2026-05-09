Florida'daki Doral golf kulübünde Donald Trump’ın devasa altın heykeli düzenlenen bir törenle resmen kamuya açıldı.

Palmiye ağaçları arasındaki bir kürsüye yerleştirilen yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki bu eser, Trump'ın başarısız olan suikast sonrası verdiği ikonik pozu tasvir ediyor.

Açılış töreni sırasında üzerine beyaz ve mavi kumaşlar örtülen heykel, Roma imparatorlarının giydiği togaları andırdı.

"Trump İçin Papazlar" grubunun üyesi Mark Burns, heykeli bizzat kendi kutsadı. Törende yaptığı konuşmada "bu anın unutulmaz olduğunu" belirtti.

Düzinelerce davetlinin katıldığı etkinlikte Burns bu eserin sadece bir sanat eseri olmadığını vurguladı. Katılımcılar ise alkışlar ve ıslaklarla tezahuratlarını sürdürdü.

'BU BİR PUT DEĞİL' DEDİKTEN SONRA TRUMP'IN KUTSALLAŞTIRDI

Papaz Mark Burns konuşmasında bu yaldızlı tasvirin dini bir put olmadığını söyledi. Burns, "Şunu netleştirmeme izin verin: Bu bir 'altın buzağı' değildir; bu heykel yaşamın bir kutlamasıdır. Bu eser direncin, özgürlüğün, vatanseverliğin, gücün ve Amerika'nın geleceği için savaşmaya devam etme iradesinin bir sembolüdür" dedi.

Trump'ın ilahi bir göreve atandığını savunan papaz heykelin onun hayatta kalmasını sağlayan ilahi bir koruma olduğunu belirtti. Bu heykelin bu ilahi gücü tasvir ettiğini açıkladı.

Tören sırasında Burns cep telefonunu mikrofona yaklaştırdı ve başkanın sesi duyuldu. Trump konuşmasında "Mark Burns’e teşekkür etmek istiyorum. O iyi bir papaz ve iyi bir adam. Onu uzun zamandır tanıyorum; en başından beri benimleydi, belki de başlangıçtan sadece iki gün sonraydı. Oradaki herkese teşekkür ederim çünkü bunun sevgiyle yapıldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARAYLA ALTIN HEYKEL

Heykelin finansmanı $PATRIOT adlı kripto paranın reklamını yapmak isteyen bir grup yatırımcı tarafından sağlandı.

Heykeltıraş Alan Cottrill bu bronz figürü 300 bin dolara yapmayı kabul ettiğini ancak ödemelerin yavaş yapıldığını iddia etti.

Cottrill eserin üzerini altın varakla kaplama fikrini sunduğunda yatırımcılar bu öneriyi büyük bir heyecanla karşıladı.

Daha önce 16 başkanın heykelini yapan sanatçı ödemelerin tamamını alana kadar eseri bir depoda rehin tuttuğunu söylese de yatırımcılar borcun kapandığını savundu.

Bu eser Amerika’daki tek Trump heykeli olmasa da en gurur verici olanı olarak görülüyor. Daha önce başkentte Trump’ı Jeffrey Epstein ile birlikte gösteren tartışmalı heykeller de yer almıştı. Ancak Doral’daki bu yeni eser destekçileri için çok daha yüce bir anlam taşıyor.