ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında silahlı bir saldırı girişimi yaşandı. Etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu sırada yaşanan olayda güvenlik güçleri hızla müdahale etti. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi sırasında kısa süreli bir çatışma yaşanırken, olay geniş çaplı güvenlik önlemlerinin devreye alınmasına neden oldu.

MÜHENDİS, BİLGİSAYAR PROGRAMCISI, ÖĞRETMEN...

Gözaltına alınan şüphelinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu açıklandı.

Kaliforniya’nın Torrance kentinde yaşayan Allen’ın, 2017 yılında California Institute of Technology’te makine mühendisliği eğitimi aldığı, ardından 2025’te California State University, Dominguez Hills’te bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans yaptığı belirtildi. Allen’ın son dönemde özel ders vererek öğrencileri üniversiteye hazırladığı ifade edildi.

Allen’ın aynı zamanda bağımsız bir video oyunu geliştiricisi olduğu ve Steam platformunda projeler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Üniversite yıllarında ise yaşlı bireylerin güvenliğini artırmaya yönelik teknolojiler geliştirdiği, bu kapsamda tekerlekli sandalyeler için acil fren sistemi prototipi üzerinde çalıştığı aktarıldı.

ABD medyasında Allen’ın teknik becerilere sahip, eğitimli bir profil çizmesine rağmen böyle bir saldırıyla gündeme gelmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

'TRUMP YÖNETİMİNİ VURMAK İSTEDİM'

31 yaşındaki Cole Tomas Allen, sorgusunda "Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini" söyledi. Yetkililer, Allen’ın ifadesinde doğrudan Donald Trump’ı açık şekilde hedef göstermediğini, daha genel bir şekilde 'yönetim kadrosu' ifadesini kullandığını belirtti.

'İRAN'LA BAĞLANTILI OLDUĞUNU SANMIYORUM'

ABD Başkanı, silahlı saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada, olay anını ve güvenlik güçlerinin müdahalesini değerlendirdi.

Trump, “Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı” ifadelerini kullandı. Trump, saldırının İran ile bağlantılı olup olmadığı yönündeki soruya ise kısa bir yanıt vererek, “Sanmıyorum.” dedi.