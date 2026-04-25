Trump yönetimi İran'a karşı yürütülen savaşta tam destek vermeyen İngiltere ve İspanya'yı cezalandırmayı planlarına İspanya ve İngiltere'den ilk cevap geldi.

Reuters tarafından haberleştirilen bir Pentagon iç yazışmasına göre Washington, İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine verilen desteğin kesmeyi ve İspanya'yı NATO'dan çıkarmayı planlıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada hükümetin tutumunun son derece net olduğunu vurguladı.

Sözcü "İngiltere'nin pozisyonu hakkında daha net olamazdık; egemenlik Birleşik Krallık'a aittir ve ada halkının kendi kaderini tayin hakkı her şeyden önemlidir" dedi.

Downing Street ayrıca ada sakinlerinin geçmişte yapılan oylamalarda ezici bir çoğunlukla İngiliz denizaşırı toprağı olarak kalma yönünde görüş bildirdiğini hatırlattı.

İSPANYA'DAN SERT DURUŞ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İran savaşına karşı İngiltere'den daha sert bir duruş sergiledi.

Sánchez ABD'nin İspanyol topraklarındaki hava üslerini kullanma talebini kesin bir dille reddetti. İspanyol lider "E-postalar üzerinden hareket etmiyoruz; biz resmi belgeler ve hükümet pozisyonları üzerinden çalışıyoruz" dedi.

Sánchez ayrıca "İspanya'nın tutumu kesinlikle nettir; müttefiklerle iş birliği yaparız ancak bu her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde kalmalıdır" sözlerini ekledi.

NATO yetkilileri ise İspanya'nın ittifaktan çıkarılması tehdidinin hukuki bir karşılığı olmadığını savunuyor.

ARJANTİN'E GÜN DOĞDU

İttifakın kurucu anlaşmasında üyelikten çıkarma mekanizması bulunmuyor. Diğer taraftan Trump'ın yakın müttefiki olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei cephesinde ise büyük bir beklenti hakim.

Hükümet sözcüsü Javier Lanari paylaştığı mesajda "Malvinas adalarının Arjantinli olması için insani olarak mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydediyoruz" dedi.