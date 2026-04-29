Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkışı, İran savaşında imajı zedelenen ABD Başkanı Trump için gizli bir zafere dönüştü.

BAE'nin OPEC'den çıkmasıyla petrol üretimine konulan kotanın kalkması ve BAE'nin İran ablukasını aşarak petrol sevkiyatı yapabilecek olması trump'ın en önemli iki sorununu ortadan kaldırdı.

ABD Başkanı için büyük sorun olan enerji fiyatlarının artıması, OPEC'in BAE'yi kaybetmesi ile çözülmüş olabilir.

Londra merkezi dünyanın önemli finans araştırma merkezi olan Capital Economics ekonomistleri BAE'nin OPEC'ten ayrılışını analiz etti.

TRUMP'IN GİZLİ ZAFERİ

Capital Economics ekonomistlerine göre BAE'nin İran savaşı karşısındaki tutumu ve OPEC'ten ayrılma kararı, ABD ve İsrail ile daha derin bir uyuma işaret ediyor olabilir.

Firma ekonomistleri, BAE'nin İbrahim Anlaşmaları'nın erken imzacılarından biri olduğunu ve ABD'de yapay zeka alanında büyük yatırımlar taahhüt ettiğini belirtti.

BAE'nin Hürmüz Boğazı'nın ötesindeki Füceyre limanından ticaret yapabilecek olması İran ablukasının etkisiz hale gelmesi anlamına geliyor.

Bununla birlikte OPEC lideri Suudi Arabistan dahil diğer ülkeler de bu limanı kullanabilir, BAE'de buradan sevkiyat ücreti alabilir.

İran, sıcak savaş esnasında bu limanı vurarak kapamıştı. Ancak savaşın soğuması BAE'ye ve müttefiki ABD'ye enerji sevkiyatı konusunda olağanüstü bir avantaj sağladı.

OPEC kotalarına uymadan istediği kadar petrol üretebilecek olan BAE de ABD desteğiyle Suudi Arabistan'ın üretimini gölgeleyecek bir üretime başlayabilir.

BAE'YE UCUZ MALİYETLİ DOLAR SÖZÜ

Ekonomistler, BAE'nin kararının ve daha yüksek petrol üretimi ihtimalinin, ABD enerji fiyatlarını düşürmeye yardımcı olması açısından ABD-BAE ilişkileri için olumlu bir adım olarak görülebileceğini ifade etti.

BAE, bu ay İran savaşının ekonomik etkisine ilişkin endişeler nedeniyle ABD ile olası bir döviz swap hattı görüşmelerine başladı.

Bu hat, BAE merkez bankasına para birimini desteklemek veya olası bir likidite krizinde döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla ucuz maliyetle dolar erişimi sağlayacak.