ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran’a yönelik saldırıları savundu. Trump’ın açıklamaları şöyle:

“İran’daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Cenaze işleri yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk. Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum onlar kötü insanlar. İran’ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. İran ile çok fazla zaman harcadık ve işimizi yapmalıyız.”

‘ONLAR ŞİDDET YANLISI’

İran-ABD ateşkesine ilişkin de konuşan Trump, “Bence ateşkes bitti. Onlar hastalar. Ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Şiddet yanlısı.. Ellerinde nükleer silah olsaydı kullanırlardı. Kendi insanlarına zarar veriyorlar. Kendi insanlarını öldürüyor. Kötü insanlar. Ben de zamanımı harcamak istemiyorum.”

‘İspanya boşa harcanmış vaka’

NATO’nun kendilerine yardımcı olmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’yı kötü bir ortak olarak niteledi ve “İspanya’ya çok yazık onlarla konuşmaya gerek yok. İspanya tam boşa harcanmış bir vakadır. Biz İspanya ile artık hiçbir şey yapmak istemiyoruz. İspanya ile artık ticaret yapmayacağız” dedi. Grönland’ın ABD açısından ‘büyük bir sorun’ olduğunu söyleyen Trump’a Danimarka ve İzlanda liderleri sert tepki gösterdi.