ABD’de benzin fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği petrol krizi sebebiyle yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde ortalama fiyatların galon başına 5 doların üzerine çıkması, 2022’den beri ilk kez bu seviyenin aşılması anlamına geliyor. Fiyat artışları özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin hale geldi. California’da benzin fiyatı 5,90 dolara kadar yükselirken, Washington’da 5,10, Oregon’da 4,70 ve New York’ta 4 dolar seviyeleri görüldü. TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİYORLAR Artan maliyetler, ABD’lilerin günlük yaşamını doğrudan etkiledi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunluk azalırken, birçok kişi araç kullanımını sınırlayıp toplu taşımaya yönelmeye başladı. Vatandaşlar, fiyatların düşmesi için jeopolitik gerilimin sona ermesini bekliyor. Uzmanlar ise kısa vadede fiyatların yüksek seyretmeye devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

