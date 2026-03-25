ABD'nin İran'la bir aylık ateşkes anlaşması imzalayacağına dair haberlerin çıkmasının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Petrol fiyatları sert düşüşler yaşarken altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor.

ALTIN DAKİKALAR İÇİNDE YÜKSELDİ

Altın fiyatları anlaşma iddialarının ortaya atılmasıyla beraber dakikalar içerisinde sert yükselişler yaşadı. Ons altın dünkü yükselişlerini bugüne de taşıdı. Ons altın bugün gece 4 bin 600 dolara kadar yükseldi. Ons altın bugün sabah seansında 07.58'de ise 4 bin 572 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Gram altın, ons altında görülen yükselişin etkisiyle kritik seviye olan 7 bin lira sınırını aştı. Gram altın Kapalıçarşı'da bugün sabah 7 bin 83 liraya kadar yükseldi.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları ise 100 dolardan ani düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarında düşüş bugün de devam ediyor. Brent petrol bugün gece 93,49 dolara kadar geriledi. Brent petrol, bugün sabah seansında 07.58'de 95,51 dolarda bulunuyor.

Ham petrol de gelen haberlerin ardından sert düşüşler yaşadı. Ham petrol, gece seansında 86.35 dolara kadar geriledi. Ham petrol, bugün sabah seansında ise 07.58'de 88,62 dolarda bulunuyor.

GÜMÜŞ SERT YÜKSELDİ

Gümüş fiyatları da gelen haberler sonrasında yükselişe geçti. Ons gümüş dün gece 69,32 dolardan tepki alımı başlatarak yüzde 7'den fazla yükseldi. Ons gümüş bugün sabah seansında 07.58'de 74,56 dolarda bulunuyor.

BAKIRDA YÖN YUKARI

Washington'un Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik girişimlere yönelik iyimserliğin risk iştahını artırmasıyla bakır ve diğer birçok metalin fiyatları yükselişe geçti. Bakır, önceki üç haftada yaklaşık yüzde 11 düştükten sonra bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 3 yükseliş kaydetti.

Şanghay saatiyle 11.03 itibarıyla LME'de bakırın fiyatı yüzde 1,2 artarak ton başına 12,246 dolara yükseldi.

Çinko yüzde 0,7 artarken, alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 3,242,50 dolara geriledi. Singapur'da ise demir cevheri yüzde 2,4 düşüşle ton başına 105,05 dolara indi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.