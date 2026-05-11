ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OPERASYON SİNYALİNİ VERDİ

ABD medyasına konuşan Trump, daha önce başlatılıp daha sonra askıya alınan “Özgürlük Projesi”ni yeniden hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

Trump, projenin özellikle bölgedeki krizle doğrudan bağlantısı olmayan tarafsız ülkelere ait ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamayı amaçladığını belirtti. Açıklamasında enerji maliyetlerine de değinen Trump, “Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik açıklamalarında sert bir ton kullanan Trump, Tahran yönetimine baskının süreceğini belirterek, “İran’daki sertlik yanlısı liderler geri adım atacak. Bir anlaşma sağlanana kadar onlarla ilgilenmeye devam edeceğim” dedi.

URANYUM ÇIKIŞI

Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullandı. İran'ın Uranyum çalışmaları ile ilgili konuştu. İran'ın önerisinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Trump, Uranyum'u ABD ve Çin'in çıkarabileceğini söyledi.

"İran'ın önerisi kabul edilemez, İran konusunda hiç baskı hissetmiyorum. İran uranyumunu ABD-Çin çıkarabilir. Uranyumu 'İran siz çıkarın' dedi, çünkü ellerinde teçhizat yok"