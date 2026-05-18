ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında paylaştığı yapay zeka destekli görsel kısa sürede gündem oldu. Trump’ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü karede, yanında kelepçelenmiş gri bir uzaylının yürümesi dikkat çekerken paylaşım kısa sürede gündeme yerleşti.

ELLERİ KELEPÇELİ BİR UZAYLI

Yapay zeka desteğiyle hazırlandığı oldukça açık olan uzaylı görselini paylaşan Trump'ın bu gönderisinde asıl dikkat çeken detay ise kelepçeler oldu. Gri uzaylının kendinden emin bir yürüyüşe sahip olmasına rağmen bileklerinin bir kelepçeyle zincirlenmiş olduğu görüldü.

UFO dosyalarını gündem değiştirmek için kullandığı iddia edilen Trump'ın paylaşımındaki kelepçe ayrıntısı "Trump'ın uzaylı konusunu kendi kontrolü altında yapay bir gündem olarak" kullandığına yönelik paylaşımlar da yapıldı.