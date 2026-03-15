28 Şubat’ta başlayan ve bugüne kadar 2 binden fazla insanın canına mal olan ABD-İran savaşı, Başkan Donald Trump’ın NBC News’e verdiği mülakatla yeni ve akılalmaz bir boyuta taşındı. İran’ın en stratejik petrol ihracat merkezi olan Harg Adası’nın büyük bir bölümünün "yerle bir edildiğini" duyuran Trump, saldırıların devam edeceğinin sinyalini en sert şekilde verdi.

"EĞLENCE OLSUN DİYE VURURUZ!"

Daha önce sadece askeri tesislerin hedef alındığını savunan Washington kanadında söylem tamamen değişti. Trump, mülakat sırasında diplomatik nezaketi bir kenara bırakarak, "Belki eğlence olsun diye adayı birkaç kez daha vururuz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD’nin İran üzerindeki baskıyı bir "psikolojik yıkım" stratejisine dönüştürdüğünün kanıtı olarak yorumlandı.

DÜNYAYA "SAVAŞ GEMİSİ" ÇAĞRISI!

Tahran’ın, küresel petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi dünya piyasalarını sarstı. Trump, sosyal medya üzerinden müttefiklerine açık çek vererek; "Hürmüz Boğazı'ndan petrol alan dünya ülkeleri bu geçiş yoluna sahip çıkmalı! Biz de onlara yardımcı olacağız" dedi ve müttefik ülkeleri bölgeye savaş gemisi göndermeye çağırdı.

3 ABD ÜSSÜ VURULDU!

İran kanadından cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD’nin Harg Adası’na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarını (Ras Al-Khaimah ve Dubai yakınları) kullanarak saldırdığını iddia ederek bu durumu "tehlikeli bir oyun" olarak nitelendirdi.

Hemen ardından harekete geçen İran İslam Devrim Muhafızları:

İsrail’deki stratejik hedefleri,

Bölgedeki 3 farklı ABD askeri üssünü füze ve İHA’larla vurduğunu duyurdu.

İran, bu saldırıların İsfahan’daki sanayi bölgesinde füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 işçinin intikamı olduğunu belirtti.

"İTİDAL" Mİ "SAVUNMA" MI?

BAE kanadı, topraklarının kullandırıldığı iddiaları üzerine sessizliğini korurken, BAE Başkanı’nın danışmanı Enver Gargaş, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu ancak hala "akıl, mantık ve itidale" öncelik verdiklerini açıkladı. Ancak sahadaki gerçeklik, diplomatik itidalin çok ötesinde bir yıkıma işaret ediyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 2.000'DEN FAZLA ÖLÜ!

28 Şubat’ta Trump ve Netanyahu’nun başlattığı askeri operasyonun bilançosu her geçen saat artıyor. Gelen raporlara göre, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin barajını aşarken, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun İran topraklarında gerçekleştiği bildiriliyor.