ABD Başkanı Donald Trump, Washington’a gerçekleştirdiği devlet ziyaretini tamamlayan Kral III. Charles'ı 'çok sevdiği için' İngiliz viskisine yönelik gümrük vergilerini kaldıracağını duyurdu.

Truth Social üzerinden bir açıklama yapan Trump, "Kral ve Kraliçe neredeyse hiç istemeden kimsenin başaramadığı bir şeyi yapmamı sağladılar!" ifadelerini kullandı.

Bu karar yaklaşık bir yıldır Beyaz Saray nezdinde imtiyaz koparmaya çalışan İngiliz yetkililer için büyük bir zafer olarak görülüyor.

Trump aynı zamanda bu adımın İskoçya ile Kentucky eyaleti arasındaki viski ve burbon ticaretini canlandıracağını belirtti.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Başkan, "İskoçya ve Kentucky artık yeniden ticaret yapabilir.Bu uzun zamandır beklenen büyük bir olaydı" sözleriyle yeni dönemin işaretini verdi.

VİSKİ TİCARETİNDE KRAL DOKUNUŞU

İskoç Viski Derneği verilerine göre Trump'ın geçtiğimiz yıl getirdiği ek vergiler nedeniyle ABD'ye yapılan ihracat yüzde 15 oranında geriledi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney bu gelişmeyi İskoçya için muazzam bir haber olarak nitelendirdi.

Swinney konuyla ilgili olarak "Başkan'a sesimizi duyduğu ve vergileri kaldırmak için harekete geçtiği için teşekkür ediyorum. İskoçya bu büyük başarıdaki kilit rolü nedeniyle Majesteleri Kral'a minnettar" açıklamasında bulundu.

Ancak bu ticari yakınlaşma Atlantik'in iki yakasındaki diplomatik gerilimi gizlemeye yetmiyor.

Trump'ın Başbakan Sir Keir Starmer ve Avrupalı müttefiklerini İran savaşında yeterli destek vermemekle suçlaması ilişkileri zorlu bir sürece sürükledi.