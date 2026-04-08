ABD otomotiv sektörünün kalbi, üretimde yaşanan darboğaz ve yükselen ek maliyetlerle sarsılıyor. Ford başta olmak üzere pek çok üretici, tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle Beyaz Saray’dan vergi muafiyeti talep etmişti. Ancak Trump yönetimi, yerli üretimi koruma politikasından taviz vermeyerek bu talebe kapıları kapattı.

DEV TESİSTE YANGIN ÇIKTI! TEDARİK ZİNCİRİ KOPTU

Her şey, New York'un Oswego kentinde bulunan ve ABD otomotiv sektörünün en büyük alüminyum tedarikçisi olan Novelis tesisinde geçtiğimiz sonbaharda çıkan iki büyük yangınla başladı. F-150 pikap modelleri gibi popüler araçların gövde parçaları için kritik önemdeki tesisin, en az Haziran ayına kadar devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Novelis, iç piyasadaki açığı Avrupa ve Güney Kore'deki fabrikalarından yaptığı ithalatla kapatmaya çalışsa da devreye Trump yönetiminin sert gümrük rejimleri girdi.

FORD'UN F-150 ÜRETİMİNDE MİLYAR DOLARLIK DARBOĞAZ

Özellikle alüminyum gövdeye sahip olan F-150 modelleriyle tanınan Ford, bu krizden en çok etkilenen marka oldu. Şirket, yangınlar nedeniyle şimdiden 2 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İthal edilen metale uygulanan %50 oranındaki gümrük vergisi, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Ford yönetimi, Oswego tesisi tam kapasiteye dönene kadar bu vergilerden muaf tutulmayı talep etse de Beyaz Saray'dan beklediği desteği alamadı.

BEYAZ SARAY: "MUAFİYET İÇİN GEREKÇE YETERSİZ"

Hükümet yetkilileri, otomobil üreticilerine daha önce parça vergileri konusunda kolaylıklar sağlandığını hatırlatıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, üreticilerin tedarik endişelerini anladıklarını ancak vergi muafiyeti talebinin şu aşamada resmi ve yeterince güçlü bir gerekçeye dayanmadığını savundu.

Analistlere göre, gümrük vergileri sadece ithal ürünü değil, piyasadaki genel fiyatlandırma mekanizması (teslimat primi) nedeniyle yerli alüminyum maliyetlerini de etkiliyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ DAHA ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

Sektör temsilcileri, Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta metal tarifelerinde yaptığı yeni düzenlemeyle daha da yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Yeni karara göre, alüminyum içeren bitmiş ürünler artık sadece metal değeri üzerinden değil, toplam ürün değeri üzerinden vergilendirilecek.

Bu durum, ABD'de araç fiyatlarının yükselmesine ve üretim bantlarının yavaşlamasına neden olabilir. Ford'un bu yıl ithal alüminyum için fazladan 1 milyar dolar daha harcaması bekleniyor.