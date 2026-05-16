ABD Etik Ofisi tarafından bu hafta açıklanan kayıtlara göre ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social adlı sosyal medya platformunda övdüğü yapay zeka yazılım şirketi Palantir'i övmeden birkaç hafta önce hisselerinin yüzde 30'unu satın almıştı.

Belgeler yılın ilk çeyreğinde yüz milyonlarca dolar tutarında binlerce işlem yapıldığını ortaya koydu. Trump, savunma sanayinde uzmanlaşan yapay zeka şirketinde büyük bir hissedar oldu.

Trump yılın ilk üç ayında Miami merkezli yapay zeka şirketinden 247 bin 8 dolar ile 630 bin dolar arasında hisse satın aldı. Resmi veriler sadece Mart ayında Palantir hisselerinde en az yedi ayrı alım yapıldığını ve bu işlemlerin toplam değerinin 530 bin dolara ulaştığını gösterdi.

Nisan ayında İran savaşı nedeniyle yazılım hisselerindeki düşüş hızlanırken Trump Truth Social üzerinden "Palantir Technologies (PLTR) harika savaş kabiliyetlerine ve ekipmanlarına sahip olduğunu kanıtladı. Sadece düşmanlarımıza sorun!!!" yorumunu yaptı.

Bu yorumun ardından Palantir'in hisseleri hızla yükselişe geçti. Trump ailesi bu işlemden yaklaşık 2 kat kar sağladı. Trump ailesi ise Başkan'ın yatırımlarla bir ilgisi olmadığını ve işlemlerin otomatik gerçekleştiğini söyledi.

PALANTİR'İN MİSYONU NE?

Palantir, sosyal medya ve yüz tanıma ile birey takibi ve yapay zeka destekli askeri teknolojiler konusunda uzmanlaşan bir şirket.

Savunma teknolojisi şirketi Palantir ordunun modernizasyonunu hızlandıran Trump'ın ikinci başkanlık döneminde yönetimle ilişkilerini güçlendiren firmalar arasında yer alıyor.

ABD ordusunun açık bir destekçisi olan CEO Alex Karp daha önce Joe Biden'ın kampanyasına bağış yapmış olmasına rağmen yeni yönetime destek verdi.

Palantir bu hamleleriyle Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi dev firmaların hakimiyetindeki geleneksel ordu ihaleleri sistemini sarstı.

Şirket geçen yıl haziran ayında ABD Ordusu'nun 250. yıl dönümü için düzenlenen Trump'ın askeri geçit törenine de sponsor oldu.