Trump Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından "İRAN, İRAN BOĞAZI'NIN TAMAMEN AÇIK OLDUĞUNU VE GEÇİŞE TAMAMEN HAZIR OLDUĞUNU AZ ÖNCE DUYURDU. TEŞEKKÜRLER!" açıklamasını yaptı.

Ancak Trump, ablukanın süreceğini duyurarak dünyayı şaşırttı. Trump, "Hürmüz Boğazı tamamen açıktır ve ticari faaliyetlere ve tam geçişe hazırdır; ancak İran’a yönelik deniz ablukası, İran ile olan işlemlerimiz yüzde 100 tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU SÜREÇ, MADDELERİN ÇOĞUNUN ZATEN MÜZAKERE EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE ÇOK HIZLI İLERLEYECEKTİR" dedi.

Trump, "ABD şu anda dünyadaki “EN POPÜLER” ülke. Kısa bir süre önce, Uykucu Joe Biden yönetiminde, ÜLKE ÖLMÜŞTÜ, DÜNYANIN HER YERİNDE ALAY KONUSU OLMUŞTU!!! Ama artık değil – Kimse gülmüyor!!!" diye ekledi.

Trump'ın Hürmüz Boğazı yerine 'İran Boğazı' ifadesini kullanması dikkat çekti. İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirmişti.

Barış görüşmelerinden önce dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçtiği bu su yolunu haraca bağlayan Devrim Muhafızları'na karşılık olarak Trump Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almıştı.

'İSRAİL ARTIK LÜBNAN'I BOMBALAYAMAYACAK'

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın devam edeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı ifade etti.

Trump, İran'a uygulanan deniz ablukasının İran'la görüşmeler yüzde 100 oranında tamamlanana dek devam edeceğini duyurdu ve İsrail'le ilgili kritik bir mesaj verdi:

"ABD, muhteşem B2 bombardıman uçaklarımızın ürettiği tüm nükleer tozu alacak. Hiçbir şekilde, hiçbir biçimde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan’ı da ilgilendirmez; ancak ABD, ayrı bir şekilde Lübnan ile işbirliği yapacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacak. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları YASAKLANDI. Yeter artık!!!

Hürmüz Boğazı'ndaki durum sona erdiğine göre, NATO'dan yardım gerekip gerekmediğini soran bir telefon aldım. Onlara, gemilerini petrol ile doldurmak istemiyorlarsa uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda hiçbir işe yaramadılar, tam bir kağıt kaplan!"

Trump, Hürmüz için arabuluculuk görevi üstlenen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a da teşekkür etti.