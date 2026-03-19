ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanını ağırladı. Trump görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile ilgili soruları yanıtlayan Trump, gereken ne ise yapacaklarını söyledi.

Trump'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"- İran ile savaş sona erdiği zaman dünya daha iyi bir yer olacak. İran dünyaya büyük bir tehdit. Hark Adasını istediğimiz zaman yok edebiliriz. İran'daki ateşi ben söndürmek istiyorum. İstersek savaş iki saniyede biter. İran için gereken ne ise yapacağız."

'NETANYAHU'YU UYARDIM'

- Netanyahu zaman zaman beni dinlemiyor. Netanyahu'yu uyardım, ona petrol sahalarına saldırmamasını söyledim. Ben istersem savaş hemen biter. İran hava sahası artık bizim. Hemen hemen tüm hedefleri yok ettik."

"- Biz İran sınırları içerisinde hiçbir yere asker göndermiyoruz. Gönderseydik de size söylemezdim."