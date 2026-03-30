Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı, "Sultana" filminin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Film, Sultana adlı bir gece kulübünde çalışan yedi direk dansçısı kadının hikayesini ve Büyüküstün’ün canlandırdığı Meral karakterini konu alıyor.

ETKİLEŞİM ARTIRMAK AMACIYLA YAPILMIŞ

Vizyon öncesinde festivallerde yer alması planlanan yapımla ilgili son günlerde sosyal medyada bir görsel tartışma konusu oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; fragmandan alınan bir kareye, Tuba Büyüküstün’ün koltuk altı bölgesine etkileşim artırmak amacıyla dijital müdahale yapılarak kıl kökü efektleri eklendiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gerçek olmayan bu görselin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Bazı platformların ise paylaşılan bu görüntüyü, yeniden fotoşop uygulayarak düzeltmeye çalıştığı görüldü.