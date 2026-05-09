Olay, dün saat 23.50 sıralarında Konya'nın Beyşehir İlçesi Adaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Sandal’ın, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartıştığı öğrenildi.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş açıldı. Sırtından vurulan Sandal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sandal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaya karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız, kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.