Olay, dün Kaman ilçesinde meydana geldi. Köpeğe av tüfeğiyle ateş edildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede köpeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili “ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Ü.B. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. Ü.B., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

