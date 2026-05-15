Aydın'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aranan bir vatandaş, anket talebini reddedince hayatının şokunu yaşadı. O anları çektiği video ile anlatan vatandaş, "'Yılın ailesi seçildiniz' dediler inanmadım' dedi. TÜİK'in "Yılın ailesi seçildiniz" diyerek aradığı vatandaş anket talebini, aramanın dolandırıcılar tarafından yapıldığını düşünerek reddetti. 'YILIN AİLESİ SEÇİLDİNİZ' Telefonu kapatan vatandaş, saniyeler sonra aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. Vatandaşa anket talebini reddettiği için 18 bin 991 TL para cezası kesildi. Yaşadığı olayı çektiği video ile anlatan vatandaş, "‘Yılın ailesi seçildiniz’ dediler, inanmadım. Telefonu kapattıktan 20 saniye sonra ceza mesajı geldi" dedi.

