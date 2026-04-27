İnsanlık tarihi boyunca bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz, kurduğumuz karmaşık ve zengin diyaloglardı. Ancak modern dünya, en temel yeteneğimizi elimizden alıyor: Konuşmayı unutuyoruz. Missouri-Kansas City ve Arizona üniversitelerinin yürüttüğü çarpıcı bir araştırma, dijital ekranların gölgesinde sessizliğe gömüldüğümüzü kanıtladı.

İNSANLIK SUSMAYA BAŞLADI: 5 BİN KELİME DAHA AZ KONUŞUYORUZ

22 farklı bilimsel çalışmanın ve 2 binden fazla ses kaydının analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar, sosyalleşme algımızı kökten sarsacak cinsten. 2005 yılında bir insan günde ortalama 16.632 kelime sarf ederken, bu rakam 2019 yılında 11.900’e kadar geriledi. Yani sadece 14 yılda sözlü iletişimimiz yüzde 28 oranında buharlaştı.

DİJİTAL SESSİZLİK HER GEÇEN GÜN YAYILIYOR

Uzmanlara göre bu "kitlesel sessizliğin" bir numaralı suçlusu cebimizdeki telefonlar. Artık acıktığımızda bir garsonla konuşmak yerine uygulamadan sipariş veriyoruz, birine halini hatırını sormak için sesimizi kullanmak yerine emoji gönderiyoruz. Sosyal hayatın ekranlara taşınması, yüz yüze kurulan o sıcak "küçük sohbetleri" hayatımızdan temizliyor.

GENÇ NESİL KELİMELERİ KAYBEDİYOR

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de yaş grupları arasındaki fark. Konuşma miktarındaki düşüş her yaşta görülse de gençler adeta sessizliğe hapsolmuş durumda. 25 yaş altı her yıl günlük konuşma miktarından 451 kelime eksiliyor. 25 yaş üstü için ise kayıp yılda 314 kelime seviyesinde. Eğer bu eğilim devam ederse, çok yakında günlük kelime sayısının 10 binin altına düşmesi ve temel iletişim becerilerinin (söz kesmeme, göz teması kurma gibi) tamamen körelmesi bekleniyor.

YALNIZLIK VE BEBEK TEHDİDİ

Konuşmanın azalması sadece "daha sessiz bir dünya" demek değil. Uzmanlar uyarıyor: İletişim azaldıkça yalnızlık hissi artıyor ve bireyler kendi sınırlı dünyalarına hapsoluyor. Üstelik bu durum sadece yetişkinleri değil, bebekleri de etkiliyor. Ebeveynlerin telefonla meşgul olduğu anlarda, bebeklerine yönelttikleri kelime sayısı yüzde 16 oranında düşüyor. Bu sessizlik, çocukların kelime dağarcığını ve ilerideki akademik başarılarını doğrudan tehdit ediyor.