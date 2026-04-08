Dijital para birimi Bitcoin’in ortaya çıkışından bu yana sırrını koruyan Satoshi Nakamoto kimliğine dair tartışmalar, New York Times gazetesinin yayımladığı kapsamlı bir raporla yeniden alevlendi. Gazetenin ulaştığı bulgular, Hashcash sisteminin mucidi ve kriptografi dünyasının tanınmış ismi Adam Back’in, Nakamoto olma ihtimalinin en yüksek aday olduğunu savunuyor. Buna karşın, söz konusu iddialar somut bir belgeden ziyade dil analizleri ve teknik benzerlikler üzerine temellendiriliyor.

Araştırmanın odağında, dil bilimci Florian Cafiero tarafından gerçekleştirilen ve "stilometrik analiz" olarak adlandırılan yazım tarzı incelemesi yer alıyor. Yapılan analiz sonuçlarına göre, Adam Back’in yazı dili ile Bitcoin’in temelini oluşturan teknik dokümanın yazım tarzı arasında yüksek düzeyde benzerlik saptandı. Teknik terim kullanımı, tercih edilen kavramlar ve hatta benzer yazım hatalarının her iki isimde de ortak olduğu belirtilirken, analiz raporunda bu bulguların kesin bir hüküm doğurmayacağının altı çizildi.

ADAM BACK'TEN YANIT GELDİ

İddiaların merkezindeki isim olan Adam Back ise hakkındaki spekülasyonlara El Salvador’da katıldığı bir mülakatta yanıt verdi. Bitcoin ekosisteminin ilk dönemlerinde kritik roller üstlenen Back, Satoshi Nakamoto olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek kendisinin o kişi olmadığını yineledi. Back, yazı tarzı benzerliği konusundaki verilere dair ise detaylı bir açıklama yapmadı.

Kripto para dünyasının temsilcileri ve uzmanlar, yayımlanan bu araştırmaya temkinli ve eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Topluluk üyeleri, kesin kanıt barındırmayan bu tür iddiaların masum bireyleri haksız yere hedef haline getirebileceği ve güvenlik riski oluşturabileceği yönünde görüş bildirdi. Daha önce de pek çok ismin benzer iddialarla gündeme geldiği ancak hiçbirinin kanıtlanamadığı hatırlatıldı.

New York Times’ın geniş çaplı incelemesi, teknoloji dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Satoshi Nakamoto ismini yeniden gündeme taşımış olsa da elde edilen veriler sır perdesini aralamaya yetmedi. Varsayımlar ve dil bilimsel analizler eşliğinde süren tartışmaların ardından, Bitcoin’in kurucusunun gerçek kimliği belirsizliğini korumaya devam ediyor.