Sosyal medya devi Meta’nın kaptanı Mark Zuckerberg, yöneticilik koltuğundaki yükünü hafifletmek için radikal bir adım attı. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, artık sadece dış dünyaya yapay zeka sunmakla kalmıyor; şirketi bizzat bir yapay zeka botu ile yönetmeye hazırlanıyor. Zuckerberg, CEO’luk görevlerini hızlandıracak ve stratejik kararlarda kendisine rehberlik edecek özel bir asistan geliştiriyor.

CEO Görevlerini Bot Devralıyor

Zuckerberg’in geliştirdiği bu ileri seviye bot, normal şartlarda onlarca çalışana sorarak elde edilebileceği verileri saniyeler içinde analiz edebilecek. Bilgiye erişimi demokratikleştirmeyi ve bürokrasiyi sıfıra indirmeyi hedefleyen bu hamle, Meta içindeki yapay zeka adaptasyonu sürecinin de fitilini ateşledi. Zuckerberg, sadece kendisi için değil, tüm çalışanları için "kendi botunu yap" talimatını verdi.

"Hızlı Hareket Et ve Boz" Ruhu Geri Döndü

The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket içindeki atmosfer, Facebook’un kurulduğu ilk yıllardaki o meşhur "Hızlı hareket et ve boz" (Move fast and break things) sloganının yaşandığı günlere benzetiliyor. Meta çalışanları şimdiden kendi iş akışlarını kolaylaştıracak araçlar geliştirmeye başladı bile. Çalışanların sohbet kayıtlarına ve dosyalarına erişebilen, onlar adına iş arkadaşlarıyla (veya onların botlarıyla) iletişime geçebilen bir kişisel asistan olan My Claw ve Claude altyapısı üzerine inşa edilen Second Brain projelere dair devasa belgeleri indeksleyip karmaşık sorulara anında yanıt verebiliyor.

Verimlilik Yılı mı, İşsizlik Kaygısı mı?

Zuckerberg’in 2023’ü "Verimlilik Yılı" ilan etmesinin ardından Meta bünyesinde ciddi değişimler yaşandı. Şirket, personel sayısını 87 binlerden 67 bin seviyelerine çekerek büyük bir işten çıkarma dalgası gerçekleştirmişti.

Bugün gelinen noktada, yapay zekanın bu kadar merkeze alınması çalışanlar arasında iki farklı duygu uyandırıyor. Bir kesim bu süreci "güçlendirici ve eğlenceli" bulurken; diğer kesim, botların insanların yerini almasıyla yeni bir işten çıkarma dalgasının kapıda olduğundan endişe ediyor.

Geleceğin Ofisi Meta mı?

Meta’nın bu hamlesi, gelecekte şirketlerin birer "insan topluluğu" olmaktan ziyade, "insanlar ve onların dijital asistanlarından oluşan bir ekosistem" haline geleceğini gösteriyor. Zuckerberg’in bu vizyonu, sadece teknoloji dünyasını değil, tüm kurumsal yönetim anlayışını kökten değiştirebilir.