Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren kira geliri beyannamesi süreci hareketlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) denetimleri sıkılaştırdığı bu dönemde, doğru beyanda bulunmayanlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Peki, kimler vergi ödeyecek? Hangi gider yöntemi daha avantajlı? İşte cebinizi koruyacak 2026 kira rehberi.

Beyanname Verme Sınırı Ne Kadar? (2026 Güncel Rakamlar)

Bu yıl belirlenen istisna tutarları, kimlerin beyanname vermesi gerektiğini netleştiriyor:

Konut Kira Geliri: Yıllık 47.000 TL’nin üzerinde gelir elde edenler beyanname vermek zorunda.

İş Yeri Kira Geliri: Yıllık 330.000 TL barajını aşan mükellefler için beyan yükümlülüğü başlıyor.

Bu tutarların altında kalan vatandaşlar beyanname verme zahmetinden muaf tutuluyor. Ancak sınırı 1 TL bile aşsanız, beyan süreci hayati önem taşıyor.

Gerçek Gider mi, Götürü Gider mi? Hangisi Daha Karlı?

Vergi matrahınızı düşürmek için önünüzde iki yol var:

Gerçek Gider Yöntemi (Belge Şart)

Eğer konutunuz için son dönemde ciddi masraflar yaptıysanız bu yöntem size binlerce lira tasarruf ettirebilir. Aydınlatma, ısıtma, asansör bakımı, sigorta ve onarım giderlerini vergiden düşebilirsiniz. En büyük avantaj ise konutun satın alma bedelinin %5'inin 5 yıl boyunca gider gösterilebilmesidir.

Dikkat: Bu harcamaların belgelerini (fatura vb.) 5 yıl saklamanız zorunludur.

Götürü Gider Yöntemi (Pratik Seçenek)

Hiçbir belge toplamakla uğraşmak istemiyorsanız bu yöntemi seçebilirsiniz. İstisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i otomatik olarak gider kabul edilir ve vergiden düşülür. Genellikle masrafı az olan yeni binalar için tercih edilir.

Yapay Zeka ve MEVA Devrede: Denetimden Kaçış Yok

Gelir İdaresi artık sadece beyanlara bakmıyor. Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA), tapu kayıtları, banka hareketleri ve MERNİS verileri üzerinden çapraz kontroller yapılıyor. Eğer kiranız bölge ortalamasının (emsal bedel) çok altındaysa veya bankaya yatan rakamla beyanınız uyuşmuyorsa sistem anında uyarı veriyor.

Cezası ne? Beyanname verilmemesi durumunda bir kat "vergi ziyaı" cezası uygulanıyor ve gecikme faizleriyle rakam katlanıyor.

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Hesaplanan vergiler iki eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenecek. İşlemlerinizi vergi dairesine gitmeden, e-Devlet üzerinden Hazır Beyan Sistemi ile dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz.

Beyanname Vermeyenler İki Katı Ceza Ödeyecek

Gelir İDaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen 31 Mart tarihine kadar gelir beyannamesi vermeyen ev ve iş yerleri sahiplerinin devlet tarafından tanınan 47.000 TL'lik Vergi İstisnası Hakkı ellerinden alınacak. Gelir beyan edilmesi gereken miktar iki ile çarpılacak. Yani asıl miktara eş olarak 'vergi ziyaı cezası' asıl borca eklenecek. Beyanname verilmediği için usulsüzlük cezası eklenecek. Son olarak ise beyan edilmesi gereken tutara her ay yüksek oranlı şekilde gecikme faizi eklenecek. Tüm bu cezalardan kaçınmak için 31 Mart tarihine gelmeden gelir beyannamesi vermek gerekiyor.