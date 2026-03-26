ABD tarafından alıkonulan Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun New York’ta devam eden yargı süreci, davanın içeriği kadar mahkeme salonundaki "yaş" tartışmasıyla da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İkinci kez hâkim karşısına çıkmaya hazırlanan Maduro’nun davasında, süreci yönetecek olan Federal Yargıç Alvin Hellerstein’in ilerlemiş yaşı, hukuki çevrelerde ve medyada davanın geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

YARGIÇ 92 YAŞINDA

Clinton döneminde New York Güney Bölgesi federal mahkemesine atanan ve kariyeri boyunca 11 Eylül davalarından Donald Trump’a yönelik dosyalara kadar pek çok kritik süreci yöneten kıdemli yargıç Hellerstein, 92 yaşında olması sebebiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Davanın son derece karmaşık yapısı ve yıllarca sürebilecek olması, bu denli yüksek profilli bir yargılamanın ilerleyen yaşlardaki bir yargıç tarafından yürütülmesinin riskli olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirdi.

DAVANIN MEŞRUTİYETİNE İTİRAZ EDİLİYOR

Hukuki boyutuyla da büyük önem taşıyan dosyada Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores; uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizm suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Buna karşılık savunma tarafı, Maduro’nun bir devlet başkanı olması hasebiyle diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu ve ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını ileri sürerek davanın meşruiyetine itiraz ediyor.

Uluslararası hukuk ve ABD’nin yargı yetkisi açısından emsal niteliği taşıyan bu dava, hem siyasi hem de biyolojik faktörlerin gölgesinde devam ediyor.