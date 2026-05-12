Mallorca’da, adanın en bilinen koylarından biri olan Caló des Moro plajı, aşırı turist yoğunluğu nedeniyle ciddi bir tartışmanın odağı haline geldi. Yerel halk, bu doğal güzelliğin artan ziyaretçi sayısı yüzünden adeta “kaybolduğunu” ifade ediyor.

Express’in aktardığına göre, Balear Adaları’nın güneydoğu kıyısında bir dönem saklı bir cennet olarak bilinen bu koy, sosyal medya paylaşımları ve fenomenlerin ilgisiyle büyük bir turizm patlaması yaşadı. Ancak bu ilgi, bölgeyi aynı zamanda sürdürülemez bir baskı altına soktu.

PLAJDA ERİZYON VE KUM KAYBI ENDİŞESİ

Caló des Moro’da en dikkat çeken sorunlardan biri plaj erozyonu. Caló des Moro-s'Almonia Dostları Vakfı’nın verilerine göre, ziyaretçiler farkında olmadan her gün ayakkabı, havlu ve çantalarına yapışan kumlarla yaklaşık 70 kilograma kadar kumu dışarı taşıyor.

Günlük ziyaretçi sayısının 4.000’e kadar çıkmasıyla birlikte, yaz sezonu boyunca toplam kum kaybının altı tona ulaştığı belirtiliyor. 2011 ve 2023 yıllarına ait karşılaştırmalı fotoğraflar ise plajın belirgin şekilde daraldığını ve denizin kara içine doğru ilerlediğini ortaya koyuyor.

YEREL YETKİLİLERİN MÜDAHALELERİ YETERSİZ KALDI

Yetkililer, bölgeyi korumak amacıyla çeşitli önlemler almaya çalıştı. Plaj çıkışına yerleştirilen ayak temizleme fırçaları bunlardan biri oldu. Ancak bu uygulamaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Bölge sakinleri ayrıca bazı turistlerin, zorlu kayalık patikayı geri dönmek istemedikleri için çöplerini plajda bıraktıklarını da dile getiriyor.