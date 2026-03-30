Turizm vergileri, gidilen bölgeye göre gecelik sabit bir ücret veya toplam konaklama tutarının belirli bir yüzdesi şeklinde tahsil ediliyor. Bazı bölgelerde kruvaziyer yolcuları ve günübirlik ziyaretçiler için de ayrı vergi kalemleri uygulanıyor.

AVRUPA'DA YÜKSELEN VERGİ ORANLARI

Avrupa genelinde birçok merkez, konaklama vergilerini artırma yoluna gitti. Hollanda'da otel odası ücretine ek olarak %12,5 oranında bir vergi uygulanırken, kruvaziyer yolcularından kişi başı 14,50 Euro günübirlik gezi vergisi alınıyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise kısa süreli kiralık konutlarda konaklayanlar için vergiler kademeli olarak artırılarak gecelik 12,50 Euro seviyesine kadar yükseltildi.

Almanya ve Avusturya'nın merkezi noktalarında konaklama ücreti üzerinden %3,2 ile %7,5 arasında değişen şehir vergileri uygulanıyor. İtalya'da ise konaklama türüne göre gecelik 3 ila 10 Euro arasında değişen ücretlerin yanı sıra, belirli bölgelere giriş için 5 Euro tutarında giriş ücreti tahsil ediliyor.

ASYA VE OKYANUSYA'DAKİ UYGULAMALAR

Asya'da turizm vergileri farklı modellerle uygulanıyor. Endonezya'ya bağlı popüler bir ada, Şubat 2024'ten itibaren uluslararası ziyaretçilerden kişi başı yaklaşık 150.000 Rupiye varan bir giriş ücreti almaya başladı. Japonya'da konaklama ücretine göre 200 ile 10.000 Yen arasında değişen kademeli bir sistem uygulanırken, Bhutan kişi başı gecelik 100 Dolar ile dünyanın en yüksek turist vergilerinden birini uyguluyor.

Yeni Zelanda ise ülkeye giriş aşamasında vize veya seyahat izni başvurusu sırasında yaklaşık 100 Dolar tutarında bir "Uluslararası Ziyaretçi Vergisi" tahsil ediyor.

BİRLEŞİK KRALLIK ŞEHİRLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Birleşik Krallık genelinde belediye başkanlarına ve yerel yetkililere gece konaklamaları için ücret alma yetkisi verilmesi gündemde. Manchester 2023 yılında 1 Sterlinlik "Şehir Ziyaretçi Ücreti" uygulamasını başlatan ilk merkez olurken, Liverpool'da bu ücret 2 Sterlin olarak uygulanıyor.

İskoçya'nın merkezi bölgelerinde ise Temmuz ayından itibaren konaklama ücretinin %5'i oranında vergi alınması planlanıyor. Diğer bazı büyük şehirlerde ise 2027 yılına kadar %7 oranında vergi sistemine geçilmesi hedefleniyor. Londra'da da benzer bir vergi yetkisinin, başkent ekonomisini desteklemek amacıyla kullanılması değerlendiriliyor.

İKLİM VE ÇEVRE ODAKLI VERGİLER

Yunanistan gibi bazı ülkeler, turizm vergilerini "İklim Direnci Vergisi" adı altında yeniden yapılandırdı. Oda başına ve gecelik olarak hesaplanan bu ücretler, mevsimsel olarak değişiklik gösteriyor. Nisan ve Ekim ayları arasındaki yüksek sezonda 2 ile 15 Euro arasında değişen ücretler, kış döneminde daha düşük seviyelere çekiliyor.

Slovenya ve İsviçre gibi ülkelerde ise vergiler; tanıtım ücreti, yerel turizm vergisi ve bölge payı gibi farklı kalemlerin birleşimiyle gecelik 2,50 ile 4,75 Frank/Euro aralığında seyrediyor.