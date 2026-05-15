İtalyan Alpleri’nin eşsiz doğasında bir ay boyunca ücretsiz konaklayıp üzerine bir de para kazanalıacak proje başlatıldı. Eurac Research bünyesindeki bilim insanları, yüksek rakımın insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla, 2026 yılının Ağustos ve Eylül aylarında dağda yaşamaya gönüllü sağlıklı yetişkinler arıyor.

Katılımcıların tüm konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağı bu benzersiz deneyde, gönüllülere ayrıca 400 euro (yaklaşık 21 bin TL) tutarında bir burs ödemesi yapılacak.

HEM TATİL HEM GÖREV

Stelvio Milli Parkı’ndaki 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Nino Corsi sığınağında gerçekleştirilecek olan çalışma, katılımcılar için sadece manzara izlemekten ibaret olmayacak.

Gönüllüler, dört hafta boyunca uzman araştırmacılar tarafından adım adım takip edilecek. Bilim heyeti; katılımcıların kalp ve akciğer fonksiyonlarını, uyku kalitelerini, iştah değişimlerini, metabolizmalarını ve fiziksel dayanıklılıklarını sürekli olarak izleyecek.

Araştırmanın temel amacı, atmosfer basıncının düştüğü ve oksijenin azaldığı bu yüksekliklerde vücudun nasıl bir adaptasyon süreci geçirdiğini anlamak.

NEDEN 2 BİN 300 METRE

Bilim dünyasında daha önce yapılan yüksek rakım araştırmalarının çoğu genellikle 3 bin 500 metrenin üzerindeki ekstrem seviyelere odaklanmıştı. Ancak dünya genelinde 200 milyondan fazla insanın yaşadığı veya milyonlarca turistin kayak ve yürüyüş için tercih ettiği yükseklikler genellikle 2 bin ile 2 bin 500 metre arasında yer alıyor.

Eurac Research uzmanları, mevcut çalışmaların "gerçek hayatla uyuşmadığını" belirterek, insanların günlük hayatta en çok vakit geçirdiği dağ koşullarını mercek altına almayı hedefliyor.