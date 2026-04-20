Geçen ay başlayan ABD-İran savaşı tüm dünyada pek çok sektörde ağır yıkımlara neden olurken, yıllık 65 milyar dolarlık gelir beklentisi ile Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan turizm sektöründe de geç açılacak yaz sezonunu ‘son dakika’ rezervasyonların belirleneceği açıklandı.

RİSKLİ SATIŞLAR

Yılın ilk ayında yüzde 0.70’lik artış ile 4.3 milyon yabancı turisti ağırlayan sektörde mart tablosu henüz resmi verilere yansımazken, sektör temsilcileri iptaller ve gelmeyen yeni rezervasyonlar nedeniyle mayıs-haziranın kaybedildiğini, yılın kalan kısmında ise riskli olarak da görülen ve fiyat dengesini de bozan son dakika satışlarla kurtarılabileceğini aktardı. Geçen yıl turizm haftası ile başlayan döneme karşılık bu yıl duran rezervasyonlarla birlikte sektör henüz açılış yapamadı. Sektörün 2025/2026 döneminde zaten tarihinin en kötü kış sezonunu geçirerek savaş ortamına geldiğini kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Paskalya dönemine kadar iyi giden rezervasyon ve turist sayısında tablonun değiştiğini söyledi.

“Paskalya’nın bittiği tarihten itibaren Antalya, Kurban Bayramı ve Almanya’nın mayısın 4’üncü haftasında başlayan tatil zamanına kadar çok zor bir döneme giriyor. Ekstra 1-1.5 ay zor bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Sezon son dakika satışlara kalacak. Son dakika satışlar da çok riskli satışlardır. Son dakika satışlarda fiyatlarda tutarsızlık olur” ifadelerini kullanan Kavaloğlu, yeni misafir bulmakta zorlandıklarını ve gelen turist profilinin Türkiye’yi en az bir kez ziyaret etmiş turistlerden oluştuğunu dile getirdi.

Sektörde 2 ay kayıp

Yaşanan durumun global bir kriz olduğunu ve tüm ülkelerde yüksek yakıt maliyetleri ile güvenlik problemleri kaynaklı rezervasyon iptalleri yaşandığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Şu anda önümüzü göremiyoruz en büyük problem belirsizlik” dedi.

Rezervasyon iptallerinin güncel olarak yüzde 50’yi bulduğunu ve sektörün mayıs-haziranı kaybettiğini aktaran İşler, şöyle devam etti: “Şu anda savaş bitse mayıs haziran kayıp. Bu yıl son dakika gidecek. Sektör temmuz-ağustosu kurtarma peşinde. Biz 65 milyar dolar getiren bir sektörüz, eğer temmuz ağustosu kaybedersek bu sorun sadece turizm sektörü ile kalmaz tavukçusuna peynircisine restoranına hepsine yansır.”

Kazanan İspanya

En son Fransa ile yaptığı görüşmede Uzakdoğu’dan Yunanistan’a her ülke için rezervasyon iptali yaşandığını söyleyen Mehmet İşler, “Şu andaki olay sadece Türkiye ile sınırlı olan bir şey değil. Bütün dünyanın her tarafına yansıyor. Şu anda İspanya yok satıyor ve fiyatlarını da artırdı” diye konuştu.