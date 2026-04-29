Ekonomik dalgalanmalar ve finansal sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren şirketlere bir yenisi daha eklendi. Ankara Ticaret Sicili’ne kayıtlı, enerji ve otomasyon sektörünün önemli oyuncularından 2B Otomasyon Enerji Ltd. Şti. hakkında yürütülen süreçte mahkeme nihai hükmünü verdi.

KURTARMA PLANI MASADAN DÖNDÜ

Şirketin borçlarını yapılandırmak ve mali dengesini yeniden kurmak amacıyla başvurduğu konkordato talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Yapılan incelemeler sonucunda şirketin mali durumunun iyileşemeyeceğine kanaat getiren mahkeme, İcra ve İflas Kanunu uyarınca süreci sonlandırdı.

AYNI GÜN HEM ŞİRKET HEM ORTAĞI İFLAS ETTİ

22 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30 itibarıyla verilen kararla birlikte, sadece şirketin değil, ortağı İsmail Dalcı’nın da şahsi konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, her iki tarafın da iflasına karar vererek tüm ticari faaliyetlerin tasfiye sürecine girmesinin önünü açtı.

TEDBİRLER İPTAL EDİLDİ İFLAS BAŞLADI

İflas kararıyla birlikte daha önce şirketi alacaklılara karşı koruyan tüm ihtiyati tedbirler ve haciz durdurma kararları tamamen kaldırıldı. Şirketi denetleyen konkordato komiserlerinin görevi de mahkeme kararıyla sona erdi.

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK 2 HAFTA

Hukuki süreçte şimdi gözler istinaf yoluna çevrildi. Alacaklılar ve taraflar, bu kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf mahkemesine başvuruda bulunabilecek. Eğer bu süre zarfında bir başvuru yapılmazsa, iflas kararı kesinleşecek ve şirketin mal varlıklarının paraya çevrilerek borçların ödenmesi süreci (tasfiye) başlayacak.