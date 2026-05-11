Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’de ortaklık yapısını değiştirecek önemli bir satış anlaşmasına imza atıldı.

Şirketin mevcut ortaklarına ait yüzde 74,85 oranındaki payın, toplam 82,49 milyon dolar bedelle Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş’e devredilmesi için “Pay Devir Sözleşmesi” imzalandı.

ŞİRKETİN YÜZDE 75'İ SATILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine karşılık gelen toplam 133 milyon 982 bin 610 adet payın satışına yönelik taraflar arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre satış kapsamında 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu pay devredilecek. Söz konusu hisseler için belirlenen toplam satış bedeli ise bazı uyarlamalara tabi olmak üzere 82 milyon 489 bin 293 dolar oldu.

Payların dağılımına göre Altun Gıda A.Ş. şirketin yüzde 25’ini, GMS Yatırım Holding A.Ş. yüzde 34,85’ini, Ümit Gümüş ise yüzde 15’ini devralacak.

2 ŞUBAT'TA DUYURULMUŞTU

Şirket tarafından daha önce 2 Şubat 2026 tarihinde yapılan açıklamada, taraflar arasında ön protokol imzalandığı duyurulmuştu. Son açıklamayla birlikte satış süreci resmiyet kazanmış oldu.

GÖZLER REKABET KURUMU ONAYINDA

Pay devri işlemlerinin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı başta olmak üzere sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından zorunlu pay alım teklifine ilişkin sürecin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.