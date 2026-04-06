Gübre Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, olay 4 Nisan 2026 tarihinde İran’ın Khuzestan bölgesinde gerçekleşti. Sanayi bölgesini hedef alan saldırılar sonucunda, şirketin en önemli iştiraklerinden biri olan Razi Petrochemical Co. tesislerinin enerji altyapısı zarar gördü.

MÜCBİR SEBEPLE ÜRETİM DURDURULDU

Şirketten yapılan açıklamada, saldırı sonrası meydana gelen hasarın üretim faaliyetlerini imkansız kıldığı ve bu nedenle "mücbir sebep" kararı alındığı belirtildi. Elektrik ünitelerindeki arıza giderilene kadar tesislerdeki operasyonların geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

"Tesislerde elektrik üniteleri haricinde herhangi bir fiziksel hasar tespit edilmemiştir."

HASAR TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gübre Fabrikaları yönetimi, bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve üretimin en kısa sürede yeniden başlatılması için gerekli teknik çalışmaların başlatıldığını vurguladı. Şirket, konuya ilişkin yaşanacak yeni gelişmeleri yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.