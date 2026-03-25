

Türk ilaç sektörünün köklü firmalarından Sanovel, yabancı bir şirkete satıldı. OdaTV'nin haberine göre, 1983 yılında Eczacı Erol Toksöz tarafından kurulan şirket, hisse devriyle birlikte Londra merkezli Afendis Capital Management çatısı altına katıldı.

Kurucusunun 2012’de vefatının ardından şirketin yönetimi Ahmet ve Zafer Toksöz kardeşlere geçmişti. Son yıllarda artan maliyetler ve yoğun rekabet, şirketi yeni finansman kaynakları aramaya zorladı. Ortaklar arasındaki stratejik farklılıklar süreci hızlandırdı ve sonuç olarak satış kararı alındı.

Satış sonrası Zafer Toksöz hisselerini tamamen devrederek şirketten ayrıldı. Ahmet Toksöz ise yaklaşık yüzde 35 payını koruyarak azınlık hissedar olarak Sanovel’de kalmaya devam ediyor. Şirket, 2020 yılında hisselerinin yüzde 30’u 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcıların oluşturduğu br konsorsiyuma devredilmişti.

300 MİLYON KUTU İLAÇ KAPASİTESİNE SAHİP

İstanbul Silivri’deki üretim tesisiyle faaliyet gösteren Sanovel, yıllık yaklaşık 300 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. FDA onaylı tesislerde farklı ilaç formlarını üreten şirket, 180’den fazla ürünü hem iç pazara hem de ihracata sunuyor.

ESKİ ORTAKTAN TEPKİ

Satışın ardından sosyal medyadan açıklama yapan eski ortak Zafer Toksöz, sürece sert tepki gösterdi. Toksöz, şirketin “yok pahasına yabancılara kaptırıldığını” savunarak, aile içi anlaşmazlıkların bu sonuca yol açtığını belirtti.

Toksöz’ün Sanovel’in satışı ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde: “Bugün itibarıyla Sanovel İlaç daki yönetim kurulu üyeliğim sona ermiştir Daha önce hissemi de satmış olduğumdan dolayı artık herhangi bir bağım kalmamıştır Bunca yıldır emeğimi alın terimi esirgemeden , durmadan çalışmama rağmen rağmen, üstüme düşeni fazlası ile sorumluluk almama rağmen ; bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız

Türkiye de neden üçüncü nesile bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasına elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar ; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukuğunda; trust, foundation gibi yapıların uygulansa bile , ölüm sonrası kolaylıkla hukuki süreçler ile tıkanması veya bozulması, başka hırsları olan kişilerin bilgi becerileri yetmediğinde etraflarındaki pirhanaların eline düşmesine yol açmaktadır

Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider

Toksözlerin ilaç dan çıkma vakti gelmiş demek ki , ne yapalım !

Takdiri ilahi böyleymiş , bakalım daha neler gösterecek hayat.”