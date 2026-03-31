TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim şartlarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerini temel alan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının Mart 2026 sonuçlarını paylaştı. Ankara merkezli verilerle hazırlanan rapor, hayat pahalılığının aile bütçesi üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

AÇLIK SINIRI 32 BİN TL BARAJINI AŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 32.792,74 TL olarak hesaplandı. Geçen aya oranla mutfaktaki zorunlu harcamaların artmaya devam ettiği görüldü.

YOKSULLUK SINIRINDA KRİTİK EŞİK: 106 BİN TL

Gıda harcamalarının yanı sıra kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların tamamı dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 106.816,70 TL’ye ulaştı. Bir haneye girmesi gereken bu toplam gelir tutarı, yaşam maliyetinin geldiği boyutu rakamlarla ortaya koydu.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 1,32 ARTTI

TÜRK-İŞ verilerine göre, mutfak enflasyonundaki değişim oranları mart ayı itibarıyla şu şekilde kaydedildi:

Aylık artış: %1,32

Son üç aylık artış: %8,78

Son on iki aylık değişim: %38,86

Yıllık ortalama artış: %39,30

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

Sadece tek bir çalışanın, insanca yaşayabilmesi için gereken harcama tutarını ifade eden "yaşama maliyeti" de Mart ayında 42.585,17 TL olarak belirlendi. Bu rakam, tek başına yaşayan bir bireyin dahi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir ekonomik tabloyu işaret ediyor.