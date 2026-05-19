Türkiye’nin sevilen rock ve metal müzik grupları organizasyon krizleriyle gündemde. Hayko Cepkin’in “sıtkımız sıyrıldı” diyerek duyurduğu ayrılık sonrası Pentagram da konser iptal kararını açıkladı. Baba Zula’nın yaptığı yorum ise dikkat çekti.

''SITKIMIZ SIYRILDI''

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun yıllardır birlikte çalıştıkları “An Epic Symphony” organizasyonuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Hayko Cepkin, ''Sekiz senedir özveriyle emek verdiğimiz ve bir nevi adımızla anılır hale getirdiğimiz Evets Across Turkey' An Epic Symphony organizasyonu ile işbirliğimizi sonlandırmış bulunmaktayım. İçinde bulundukları ekonomik sıkıntı ve yaşattıkları problemlere süratle çözüm üretemedikleri için kısacası sıtkımız sıyrıldığı için sözleşmeyi feshetmiş bulunuyorum. Bu sebeple An Epic Symphony konserlerine ait turnemiz iptaldir. Satışa açılan biletler iade edilecektir. Tüm sevenlerimize duyurulur.'' diye paylaşım yaptı.

''İADE İŞLEMLERİ YAPILACAK''

Pentagram ise ''30 Mayıs Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanan An Epic Symphony konseri, organizasyon firmasının yükümlülüklerini getirememesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bilet iade işlemlerini, biletinizi satın aldığınız satış kanalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' açıklamasını yaptı.

BABA ZULA'DA SIKINTI YAŞAMIŞ

Öte yandan Baba Zula ekibi de Hayko Cepkin’in paylaşımına destek verdi. Grup yaptığı yorumda, aynı organizasyonla yaşadıkları sıkıntılardan söz ederek ''Ah işte aklın yolu birdir atasözünün başka bir kanıtı daha. Biz de en son 8 Mayıs'ta ve 10 Mayıs'ta kendileri ile birlikte yapacağımız organizasyonlarda çok sıkıntı çekmiştik. Geçmiş olsun. Hayko kardeşimiz...'' diye yanıt verdi.

Organizasyon şirketinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.