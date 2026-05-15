Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Sarsılmaz'ın SAR 109T modeli, Florida eyaletinde faaliyet gösteren Doral Miami-Dade County Polis Departmanı'nın görev envanterine dahil edildi.

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmeyle SAR 109T, ABD'de görev yapan bir polis departmanının envanterine giren ilk Türk makineli tabanca modeli olarak kayıtlara geçti. Şirket, bu adımla dünyanın en rekabetçi güvenlik ve savunma pazarlarından biri kabul edilen ABD'de önemli bir eşiği geride bıraktı.

Yaklaşık 150 yıllık üretim tecrübesiyle faaliyet gösteren şirketin geliştirdiği SAR 109T, 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi.

Güney Florida'nın önemli merkezlerinden Doral, uluslararası ulaşım ağlarına yakınlığı ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle dikkati çekiyor. Bölgenin diplomatik, ticari ve yüksek profilli etkinliklere ev sahipliği yapan yapısı nedeniyle güvenlik kurumlarının hızlı müdahale ve operasyonel kapasitesi öne çıkıyor. Bu kapsamda Sarsılmaz ürünlerinin bölgede test edilmesi ve kullanıma alınması, şirketin ABD kolluk kuvvetleri pazarındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.