Türkiye’den Güney Afrika’ya giden 20 kişilik turist kafilesi, unutamayacakları bir macera yaşadı. Amasya’dan tura katılan grup, safari sırasında yanlarından geçen dev bir fili sevmek isteyince hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Kafilenin başında geçenleri sosyal medyada paylaşan turist, safari öncesinde görevlilerin kendilerini defalarca uyardığını belirtti.
Tur aracının sürücüsünün manevra kabiliyeti sayesinde filin altında kalmaktan kurtulan kafile, rehberden işin ciddiyetini sonradan öğrendi. Bölgede 11 yıldır çalışan tur rehberi, meslek hayatında ilk kez böyle bir saldırıyla karşılaştığını ve grubun gerçekten ölümden döndüğünü ifade etti.
"FİL SALDIRISI LÜKSÜ YAŞADIK"
Yaşadıkları korku dolu anları ilginç bir bakış açısıyla değerlendiren kafile "İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir ki? Bu ülkede fil görmeden ölen insanlar var. Biz bırakın görmeyi, fil tarafından kovalanma lüksünü bile yaşadık" diyerek başlarından geçeni sosyal medyadan paylaştı.