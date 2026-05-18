İngiltere’de düzenlenen bir fuara katılan Türkan Şoray hem sahne aldı hem de Londra'yı tur attı. Türkan Şoray, “Türkan Şoray Söylüyor” albümünden eserler seslendirdi. Etkinlikte hem performansı hem de yaptığı konuşma dikkat çekti.

Uzun bir süredir kameralardan uzak bir hayat süren Türkan Şoray bu kez İngiltere'de ortaya çıktı. Albany Park’ta gerçekleştirilen organizasyonda girişimci kadınlarla bir araya gelen Şoray, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kadınların başarı hikâyelerini dinlemek istediğini belirtti.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şoray'ın uzun bir süreden sonra sahneye çıkması ise sosyal medyada da ilgi gördü. Hem şarkı söyledi hem sahnede dans eden Türk Sinemasının Sultanı'nın son hali böyle görüntülendi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Etkinlik sonrası sanatçıya eşlik eden ve Londra’da yaklaşık 10 saat boyunca birlikte vakit geçirdiği taksi şoförünün sözleri ise gündem oldu.

Şoför, Şoray için “Yaşayan bir sultan. Hiç ego yok, çok mütevazı ve dinleyen bir insan” ifadelerini kullanırken, sanatçının enerjisinden de etkilendiğini söyledi. “10 saat boyunca yorulmadı, çok yüksek enerjiliydi” diyerek hayranlığını dile getirdi.