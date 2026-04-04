İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin engellediğini duyurdu.

Taş, ziyaret sırasında koruma polislerinin tartaklandığını ve yanında bulunan iki çocuğunun mezardan ağlayarak ayrıldığını belirtti.

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam Başbuğ TÜRKEŞ’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi. Yanımda bulunan Devletin resmi polisi darp edildi. Biri 10 biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı. Kimsenin ne devletin polisine el kaldırmak haddidir ne de bir evladı babasından ayırmaya gücü yeter” ifadelerini kullandı.

