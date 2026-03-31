2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları tamamlandı.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlendi. Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
GRUBU VE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası biletini cebine koydu. 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini dindiren Türkiye, D Grubu’nda mücadele edecek.
ABD'nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen kura çekimine göre Türkiye’nin dahil olacağı grup şu şekilde:
D Grubu
ABD
Avustralya
Paraguay
Türkiye
2026 Dünya Kupası, tarih boyunca ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Turnuva 12 grupta oynanacak ve her grupta 4 takım yer alacak. Üst tura çıkan takımlar eleme sistemiyle ilerleyecek.
Türkiye’nin grup etabında oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde:
13 Haziran: Avustralya – Vancouver (TSİ 07.00)
19 Haziran: Paraguay – San Francisco Bay (TSİ 07.00)
26 Haziran: ABD – Los Angeles (TSİ 05.00)