Avrupa, küresel turizmde en çok ziyaret edilen bölge olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Her yıl yüz milyonlarca uluslararası ziyaretçi ağırlayan kıta, özellikle Akdeniz sahilleri ve kültürel şehirleriyle öne çıkıyor.

Euronews’in aktardığı verilere göre, Avrupa genelindeki turizm hareketliliği artarak devam ederken, ülkeler bazında konaklama sayıları da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İSPANYA İLK SIRADA

Eurostat verilerine göre 2025 yılında Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkesi İspanya oldu. Ülke yaklaşık 329 milyon 661 bin 68 geceleme ile listenin ilk sırasında yer aldı. İspanya’yı sırasıyla İtalya, Türkiye, Fransa ve Birleşik Krallık takip etti.

İTALYA VE TÜRKİYE ZİRVE TAKİBİNDE

İtalya, 264 milyon 741 bin 414 geceleme ile ikinci sırada bulunurken, Türkiye 154 milyon 799 bin 879 geceleme ile üçüncü sıraya yerleşti.

Fransa ise 150 milyon 753 bin 829 geceleme ile dördüncü sırada yer aldı. Birleşik Krallık’ın 2024 verilerine göre ülke yaklaşık 149 milyon 803 bin geceleme ile ilk beşi tamamladı.

İLK 10 BELLİ OLDU

Listenin devamında Yunanistan, Avusturya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda yer aldı:

İspanya: 329.661.068

İtalya: 264.741.414

Türkiye: 154.799.879

Fransa: 150.753.829

Birleşik Krallık (2024): 149.803.000

Yunanistan: 130.851.809

Avusturya: 97.020.394

Hırvatistan: 85.604.505

Almanya: 83.622.666

Hollanda: 64.311.055