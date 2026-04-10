

Samsun’un Bafra ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneybatısında, Kızılırmak Vadisi’nin hâkim bir noktasında yükselen Asarkale, antik çağlardan günümüze ulaşan en etkileyici savunma yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Altınkaya Barajı yakınlarında, nehir seviyesinden yaklaşık 300 metre yükseklikte dev bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, özellikle Hellenistik Dönem (M.Ö. 3. yüzyıl) askeri mimarisinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

KAYA İÇİNE OYULARAK YAPILDI

Asarkale yalnızca konumu ile değil, mimari yapısıyla da öne çıkıyor. Savunma amacıyla anakaya oyularak inşa edilen sarnıçlar, sur kalıntıları ve yer altı geçitleri, dönemin ileri mühendislik anlayışını gösteriyor

Kaleye ulaşım ise oldukça dikkat çekici bir güzergah üzerinden sağlanıyor. Yol seviyesinden başlayan ve antik dönemde doğrudan ırmağa açıldığı düşünülen basamaklı bir tünel, ziyaretçileri kaleye ulaştırıyor.

Bölgede yürütülen incelemeler, Asarkale ile birlikte Kral Kaya Mezarları’nın da tarihsel önemini ortaya koydu. Uzmanlar, kaya mezarlarının Helenistik Dönem’e, M.Ö. 300 ile 120 yılları arasına tarihlendiğini belirtiyor. Yapıların, Pontus Kralı VI. Mithridates döneminde inşa edildiği değerlendiriliyor.

Kaya mezar geleneğinin Anadolu’da Urartularla başladığına dikkat çekilirken, Frigler başta olmak üzere birçok uygarlığın da bu geleneği sürdürdüğü ifade ediliyor.