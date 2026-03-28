Türkiye genelinde internet hızını artırması beklenen 5G altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Sektör verilerine göre, mevcut akıllı telefon pazarındaki 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine ulaşırken, bu oranın yıl sonunda yüzde 50’yi aşması öngörülüyor.

Yaşanacak teknolojik dönüşümle birlikte, 5G desteği artık sadece üst segment cihazlarda değil, giriş ve orta segment modellerde de standart hale gelmeye başladı.

10 bin TL ile 15 bin TL bandında yer alan ve fiyat/performans dengesiyle öne çıkan modeller şu şekilde:

Samsung Galaxy A06: 9.700 TL (5000 mAh batarya, 128 GB hafıza)

Samsung Galaxy A17: 10.200 TL (6.71 inç AMOLED ekran, 50 MP kamera)

Omix O1 Next 5G: 11.000 TL (50 MP ana kamera, 8 GB RAM)

Infinix Hot 60I: 11.700 TL (8 GB RAM, 256 GB depolama)

Realme 12+ 5G: 12.000 TL (6.7 inç ekran, 256 GB hafıza)

Oppo A5-5G: 12.000 TL (6000 mAh batarya, 50 MP kamera)

CMF by Nothing Phone 1: 13.600 TL (8 GB RAM, 5000 mAh batarya)

Vivo Y29s 5G: 13.999 TL (5500 mAh batarya, 50 MP kamera)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: 14.000 TL (8 GB RAM, 256 GB hafıza)

-Orta Segmentte Öne Çıkan Modeller

Kullanıcıların daha yüksek depolama alanı ve ekran çözünürlüğü tercih ettiği 15 bin TL ile 20 bin TL arasındaki 5G uyumlu cihazlar ise çeşitlilik gösteriyor:

Tecno CAMON 30 5G: 15.500 TL (12 GB RAM, 512 GB depolama)

Nubia Neo 3 5G: 15.000 TL (8 GB RAM, 6000 mAh batarya)

Oppo A6 Pro 5G: 18.300 TL (8 GB RAM, 5000 mAh batarya)

Realme 12 PRO: 18.800 TL (6.7 inç ekran, 256 GB hafıza)

POCO M8 5G: 18.999 TL (AMOLED ekran, 5520 mAh batarya)

Samsung Galaxy A36 5G: 20.000 TL (Super AMOLED ekran, 128 GB hafıza)

1 Nisan itibarıyla başlayacak olan süreçte, 5G uyumlu telefon sahiplerinin mevcut tarifelerine eklenen destekleri kullanabilmesi için cihaz ayarlarından 5G ağını aktif etmeleri yeterli olacak.

Uzmanlar, yeni nesil bağlantı teknolojisinin özellikle video içerik tüketimi ve mobil oyun deneyiminde gecikme sürelerini minimize edeceğini belirtiyor.