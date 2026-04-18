

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Adana, yalnızca tarım ve sanayi gücüyle değil, aynı zamanda zengin yer altı kaynaklarıyla da öne çıkıyor. Kentin farklı bölgelerinde bulunan maden yatakları, ekonomiye sağladığı katkı ve barındırdığı potansiyelle dikkat çekiyor.

Adana’da çıkarılan demir cevheri, özellikle inşaat ve ağır sanayi için kritik bir rol üstleniyor. Bölgedeki rezervler, üretim süreçlerinde ham madde ihtiyacını karşılayarak sanayiye doğrudan katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra krom yatakları da yüksek ekonomik değeriyle öne çıkıyor. Paslanmaz çelik üretiminin vazgeçilmez hammaddelerinden biri olan krom, hem iç piyasada kullanılıyor hem de ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

KALKER VE MERMER YAPI SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKIYOR

Kent genelinde yaygın olarak çıkarılan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı projelerinde yoğun şekilde değerlendiriliyor. Dayanıklı yapısı sayesinde büyük ölçekli inşaat projelerinde tercih edilen kalker, Adana’nın madencilikteki önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan estetik görünümü ve sağlamlığıyla öne çıkan Adana mermeri, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda talep görüyor. Özellikle dekorasyon ve yapı sektöründe kullanılan mermer, bölgenin doğal zenginliklerini ekonomik değere dönüştürüyor.

GÖZLER İŞLENMEYEN REZERVLERDE

Uzmanlar, Adana’daki maden potansiyelinin mevcut üretimin çok ötesinde olduğuna dikkat çekiyor. Bölgede alüminyum üretiminde kullanılan boksit gibi stratejik madenlerin de bulunduğu, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle değerlendirilmediği ifade ediliyor. Bu durum, kentin yer altı kaynaklarının doğru planlama ve yatırımlarla daha büyük bir ekonomik güce dönüşebileceğini gösteriyor.

Yeni teknolojilerin devreye alınması ve planlanan yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte, Adana’nın yer altı kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.