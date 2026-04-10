Yargı kanallarındaki tıkanıklık sistemsel bir krize dönüşürken, her beş kişiden birinin şüpheli sıfatıyla kayıtlara geçmesi, ülkenin bir 'adli kuşatma' altında olduğunu gösterdi.

Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, geçtiğimiz yıl tam 16 milyon 773 bin 992 kişi soruşturma dosyalarında "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Türkiye nüfusuna oranlandığında yaklaşık her 5 kişiden birinin bir suç şüphesiyle soruşturulduğu anlamına geliyor.

Hukukçular ve sosyologlar, nüfusun beşte birinin şüpheli sıfatıyla sisteme girmesinin toplumsal güven duygusunu zedelediği konusunda aynı görüşü paylaşıyor. Uzmanlara göre, özellikle bilişim suçları ve dolandırıcılıktaki artış, bireyler arası ekonomik ilişkilerdeki güvensizliği körükledi.