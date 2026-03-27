Türkiye ekonomi yönetimi ve TEPAV’ın son verileri, istihdam piyasasında hem umut verici hem de radikal değişimlere işaret eden bir tabloyu ortaya koyuyor. 2025’in son çeyreği itibarıyla toplam istihdam 32,6 milyon kişiye ulaşırken, ekonomi dünyasının en büyük yaralarından biri olan kayıt dışı çalışmada tarihi bir düşüş gözleniyor.

KAYIT DIŞI İSTİDAMDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

TÜİK’in 2025 yılı Ekim-Aralık dönemini kapsayan verilerine göre, kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 2,3 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 36,5 olan oranla kıyaslandığında, yaklaşık 6 yılda 12 puanlık devasa bir iyileşme anlamına geliyor. Bugün itibarıyla sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayan çalışan sayısı 8 milyon olarak kayıtlara geçmiş durumda.

İMALAT SANAYİSİNDE KAYIP

Genel istihdam rakamları artış eğilimini korusa da, bazı kritik sektörlerde sert daralmalar yaşanıyor. TEPAV’ın SGK verilerine dayalı Aralık 2025 bültenine göre, yıllık bazda en yüksek istihdam kaybı 86 bin 269 kişiyle giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektörü, 43 bin 645 kişilik kayıpla tekstil ürünleri imalatı takip etti. İmalat sanayindeki bu daralma, küresel ticaret dinamiklerinin ve artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısını açıkça hissettiriyor.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER ZİRVEDE

İmalattaki kaybın aksine, bazı sektörler istihdamın yeni kalesi haline geldi. Aralık ayı verilerine göre çalışan sayısının en çok arttığı alanlar şunlar:

Bina İnşaatı: 146 bin 745 kişilik dev artışla listenin başında yer alıyor.

Perakende Ticaret: 135 bin 759 yeni istihdamla ikinci sırada.

Sağlık ve Hizmet: İnsan sağlığı hizmetleri ile yiyecek-içecek sektörü toplamda 120 binden fazla yeni çalışanı bünyesine kattı.

KADIN İSTİHDAMI VE ŞEHİRLERİN YARIŞI

Kadınların iş gücüne katılımında perakende ticaret ve eğitim sektörü başı çekiyor. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki artışlar, kadın istihdamının nitelikli alanlara kaydığını gösteriyor.

Şehir bazlı bakıldığında ise Türkiye’nin sigortalı ücretli çalışan nüfusunun yarısı beş büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya) toplanmış durumda. Ancak yıllık artış hızında 92 bin 889 yeni çalışanla Ankara liderliği göğüslerken, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Hatay ve Kahramanmaraş’ın istihdam artışında üst sıralarda yer alması dikkat çeken bir diğer önemli veri oldu.