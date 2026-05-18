Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde etkili olan son yağışların kuraklık tehdidini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirterek, bu yıl buğday üretiminin 22-23 milyon tona ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Gaziantep’te meydana gelen "süper hücre" fırtınasının tarım alanlarında yol açtığı hasarı yerinde inceleyen Bayraktar, iklim değişikliğinin üreticiler üzerindeki ağır faturasına dikkat çekti.

Gaziantep'in Çaybeyi Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde ziraat odası başkanları ve yetkililerle bir araya gelen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, incelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle tarım sektörünün birden fazla afetle aynı anda mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Bayraktar, olumsuz hava koşullarının üretim alanlarında ciddi tahribat yarattığını ifade etti.

DOĞAL AFETLER TÜRKİYE'Yİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sadece Gaziantep’te değil, Türkiye'nin 65 ilinde don olayının etkili olduğunu aktaran Bayraktar; kuraklık, sel, su baskınları, dolu ve hortum gibi afetlerin ardı ardına yaşandığını dile getirdi. Binlerce dekar arazinin sular altında kaldığını belirten Bayraktar, Gaziantep'in 9 ilçesinde yaklaşık 8 bin 310 çiftçinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi. Bölgede hububat, baklagil, zeytin, üzüm ve Antep fıstığı başta olmak üzere 380 bin dekar alanın zarar gördüğünü kaydeden Bayraktar, kesin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

BU YILKİ YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Konuşmasının son bölümünde Türkiye genelindeki genel rekolte beklentilerine de değinen Şemsi Bayraktar, bu yılki yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Yağışlar sayesinde boş kalan barajların dolduğunu ve yer altı su kaynaklarının beslendiğini ifade eden Bayraktar, kuraklık tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte başta hububat olmak üzere bitkisel üretimde olumlu gelişmeler yaşanacağını ve buğday üretiminin 22-23 milyon ton seviyelerine çıkmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.