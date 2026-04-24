Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, 40 yaşında hayatını kaybetti. 20 Kasım 1985 tarihinde Nijerya'da doğan Eneramo'nun kalp krizinden hayatını kaybettiği açıklandı.

Acı haberi Nijerya Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından yayınladı.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

Futbol kariyerine 2005 yılında Nijerya'nın Lobi Star takımında başlayan Eneramo, 2011 yılında Sivasspor'a transfer oldu. 2013 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Nijeryalı oyuncu aynı sezon Karabük'e transfer oldu. Sonrasında da Başakşehir'e ve oradan da son kez Sivasspor'da forma giydi. Nijeryalı oyuncu son olarak da Türkiye'de Manisaspor forması giydi.

2017 yılında Türkiye'dan ayrılan golcü oyuncu sırasıyla kısa süre Al-Ettifaq, Esperance ve son olarak da Türk Ocağı Limasol SK formalarını giyerek 2018 yılında futbol kariyerine son verdi. Kariyerinde toplam 296 maça çıkan Eneramo, 126 gol attı ve 40 asist yaptı.